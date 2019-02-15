Фигуристка украинского происхождения выиграла золото в США

Новости спорта: Ева Барсук стала первой спортсменкой украинского происхождения, получившей золото в синхронном фигурном катании.

Американская спортсменка украинского происхождения Ева Барсук, которая выросла в Киеве, завоевала золотую медаль на чемпионате восточной части США в юниорской категории и завоевала право участвовать в чемпионате США по синхронному фигурному катанию.

По данным Американськой Ассоциации фигурного катания (USFSA) Ева стала первой спортсменкой украинского происхождения, получившей золото Восточного Побережья США в этом виде спорта.

Соревнования, в которых приняли участие 146 команд и около двух с половиной тысяч фигуристов, прозошли в городе Вустер, штат Массачусутс. Еве 17 лет, она заканчивает школу в этом году и поступает в университет.

"Очень хочется, чтобы наш вид спорта стал более популярным в Украине. Наши фигуристы основном невероятно одаренные и трудолюбивые, но пока в Украине только одна команда - харьковская Интерстеллар", - отметила Ева.