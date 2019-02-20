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Брейк-данс может войти в программу Олимпийских игр 2024 года

Брейк-данс может войти в программу Олимпийских игр 2024 года
10:00 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Брейк-данс может быть включен в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже

Брейк-данс может быть включён в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). По информации France Info, оргкомитет Игр-2024 года находится на финальной стадии переговоров со Всемирной федерацией танцевального спорта по поводу включения этой дисциплины.

Источник утверждает, что три новых вида спорта, попавших в программу Олимпиады-2020 в Токио, могут быть представлены и на Играх в Париже. Речь о сёрфинге, скалолазании и скейтбординге. Итоговый список дисциплин может быть объявлен завтра, 21 февраля, перед отправкой на утверждение в МОК. Рекомендации будут рассмотрены исполкомом организации в Лозанне 26 марта.

Голосование состоится на сессии МОК в конце июня.

Брейк-данс был представлен на юношеских Олимпийских играх 2018 года. Первым олимпийским чемпионом в этом виде программы стал россиянин Сергей Чернышёв.

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Все по теме:

Олимпиада, МОК, НОК, Олимпийские игры-2024, Брейк-данс.
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