Брейк-данс может войти в программу Олимпийских игр 2024 года

Новости спорта: Брейк-данс может быть включен в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже

Брейк-данс может быть включён в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). По информации France Info, оргкомитет Игр-2024 года находится на финальной стадии переговоров со Всемирной федерацией танцевального спорта по поводу включения этой дисциплины.

Источник утверждает, что три новых вида спорта, попавших в программу Олимпиады-2020 в Токио, могут быть представлены и на Играх в Париже. Речь о сёрфинге, скалолазании и скейтбординге. Итоговый список дисциплин может быть объявлен завтра, 21 февраля, перед отправкой на утверждение в МОК. Рекомендации будут рассмотрены исполкомом организации в Лозанне 26 марта.

Голосование состоится на сессии МОК в конце июня.

Брейк-данс был представлен на юношеских Олимпийских играх 2018 года. Первым олимпийским чемпионом в этом виде программы стал россиянин Сергей Чернышёв.