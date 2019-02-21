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"В глазах потемнело": Харитонов рассказал об ударе Митриона в пах

"В глазах потемнело": Харитонов рассказал об ударе Митриона в пах
03:49 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Сергей Харитонов ответил критикам, осуждающим его за то, что он не продолжил бой с Мэттом Митрионом после удара в пах.

Поединок тяжеловесов состоялся 15 февраля на турнире Bellator 215 и был признан несостоявшимся, так как россиянин не смог продолжить бой после запрещённого удара от американца.

"Я сказал, что в любое время готов выйти на бой с Митрионом. Жду информацию от Bellator. Извинения Митриона? Ну что тут. Извиняйся или нет… Я нормально к этому отношусь. Но ситуация неприятная, потому что я был готов на сто процентов. Что касается критики на то, что я не встал, то это нормально. У каждого своего видение. Что бы я им мог ответить? Ну, надо пропустить жёсткий удар в пах. Вот и весь ответ им.

Митрион "вырубил" Харитонова ударом в пах (Видео)

Я пропускал удары в пах, восстанавливался и продолжал бой дальше. А тут удар был таким, что у меня в глазах потемнело. Я не мог продолжать бой. Если бы мог, я бы его продолжил. Я был в дикой форме. Для меня сейчас главная цель – встретиться с Митрионом", — сказал Харитонов в интервью изданию «Р-Спорт».

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MMA, Новости ММА, Мэтт Митрион, Сергей Харитонов.
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