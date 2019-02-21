ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты одиночной смешанной эстафеты

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16:56 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Сегодня, 21 февраля, в Минске состоялась сингл-микст в рамках чемпионата Европы по биатлону.

Первое место заняла сборная России, которую представляли Евгения Павлова и Дмитрий Малышко, за ними сразу расположилась шведская национальная команда (Анна Магнуссон – Йеспер Нелин). Тройку замкнула французская сборная, за них бежали Лу Жанмонно Лоран и Аристид Бегю.

За сборную Украины выступили Юлия Журавок и Дмитрий Пидручный. Они показали 11-й результат.

Чемпионат Европы (Раубичи, Беларусь)

Сингл-микст

Биатлон: где и когда смотреть гонки ЧЕ-2019 21 февраля

1. Россия (Евгения Павлова – Дмитрий Малышко) (1+9) – 36:30,0

2. Швеция (Анна Магнуссон – Йеспер Нелин) (0+6) – 20,6

3. Франция (Лу Жанмонно Лоран – Аристид Бегю) (0+6) – 29,0

4. Норвегия (Рагнхиль Фемстейневик – Эндре Стремсхайм) (3+9) – 49,6...

11. Украина (Юлия Журавок – Дмитрий Пидручный) (1+10) – 1:19,5.

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Биатлон, Дмитрий Малышко, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Чемпионат Европы по биатлону.
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