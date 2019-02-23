Российский боец UFC дисквалифицирован за допинг

Новости спорта: Российский боец UFC Халид Муртазалиев дисквалифицирован на два года из-за проваленного допинг-теста.

Российский боец UFC Халид Муртазалиев дисквалифицирован на два года из-за проваленного допинг-теста, сообщает MMAFighting. Муртазалиев сдал положительный тест на дростанолон, анаболический стероид. Запрещённое вещество было найдено во внеконкурсных допинг-тестах, сданных 3 октября и 6 декабря 2018 года. USADA приняла решение отстранить Муртазалиева от боёв на два года.

Отстранение берёт отсчёт от первого положительного допинг-теста. Таким образом, Муртазалиев сможет вернуться в октагон в октябре 2020 года.

Стоит отметить, что пока неизвестно, будет ли изменён исход поединка Муртазалиева с Си Би Доллоуэем на турнире в Москве 15 сентября — в отчёте USADA указано, что Муртазалиев принял запрещённый препарат до 3 октября, однако пока неизвестно, будет ли исход поединка изменён на несостоявшийся.