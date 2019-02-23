Гераскевич в третий раз подряд занял 12-е место на этапе Кубка мира

Новости спорта: Владислав сохранил место в первой десятке общего зачета.

На этапе Кубка мира в Калгари по скелетону украинец Владислав Гераскевич занял 12-е место.

Победителем заезда стал лидер общего зачета россиянин Александр Третьяков, финишировавший с результатом в 1 минуту и 51,35 секунды. От него Гераскевич отстал на 1,89 секунды.

Владислав в третий раз подряд попадает на 12-ю позицию на этапах Кубка мира: до этого такой же результат он показывал в швейцарском Санкт-Морице и американском Лэй-Плэсиде.

Накануне завтрашнего заключительного этапа украинец сохраняет место в первой десятке общего зачета Кубка, имея 792 очка. Отрыв от 11-го места составляет всего 12 пунктов. Лидером зачета остается Третьяков.

1. Александр Третьяков (Россия) 1:51.35

2. Юн Сунбин (Южная Корея) +0,13

3. Мартинс Дукурс (Латвия) +0,16

…

12. Владислав Гераскевич (Украина) +1,89