Домрачева назвала фаворита в борьбе за победу в Кубке мира

Новости спорта: Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала о жизни после завершения профессиональной карьеры.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала о жизни после завершения профессиональной карьеры.

«Все привычки остались те же, я не пускаюсь в какие-то гулянки и прочее. Конечно, режим дня поменялся, и теперь появилось немного больше свободного времени, чтобы спланировать свои дальнейшие шаги, чтобы провести больше времени с ребенком и семьей. Сколько дочке лет? Ксении уже 2 года и 4 месяца. Она очень любит прыгать на батуте и всячески старается подключать к этому маму с папой. На папу она похожа ямочкой на подбородке, да и большинство наших друзей отмечают внешнее сходство.

Слежу ли я за биатлоном? Посмотрела практически все гонки, за исключением некоторых дистанций, которые прошли за океаном. График молодой мамы подчинен графику ребенка - мы укладывались спать в четко определенные часы, и не совсем комфортно подниматься среди ночи и следить за биатлоном. Однако, вообще, я стараюсь следить за сезоном, смотрю за своими недавними конкурентами.

Кого считаю фаворитами в борьбе за победу в Кубке мира? Борьба сейчас очень плотная. Если у мужчин все более или менее понятно - Йоханнес очень серьезно доминирует. Хотя даже и он в последнее время не очень здорово справлялся с эмоциями и своим доминированием. У девочек все намного более захватывающе и интересно. Постоянная смена лидеров, борьба.

Набегала ли Вирер на победу в общем зачете? Все покажут последние старты, и, как в прошлом сезоне, все может решиться в последней гонке. Надеюсь, что так и произойдет, чтобы зрители смогли насладиться борьбой до самого последнего момента», - сказала Домрачева.