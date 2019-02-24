Прокунин оценил выступление украинских биатлонисток на чемпионате Европы

Старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин прокомментировал результаты гонки преследования чемпионата Европы.
«Девочки сегодня допустили несвойственные им ошибки. Если один промах на рубеже еще допустим в такой конкурентной борьбе, то два – это не уровень наших девочек: они умеют и знают, как стрелять лучше и должны это делать. Сегодняшняя гонка – показатель того, что они могут бороться за медали, но зачастую совершают ошибки, которые обычно не должны делать.
За этот чемпионат команде в целом можно поставить троечку. Я рад за Юлю Журавок и ее серебряную медаль в индивидуальной гонке. Но мы могли и в смешанной эстафете бороться за медаль. В спринте мы функционально выглядели не лучшим образом. А в сегодняшней гонке и Вита, и Настя обязаны были цепляться за медали, но сегодня фортуна была не с нами.
Мы все надеемся, что чемпионат мира пройдет более успешно для нас. Для этого проделан большой объем работы – даже Вита и Валя Семеренко, находясь на сборе вместо участия на этапах Кубка мира, сделали работу, которую тоже нужно переварить. Сейчас видно, что на лыжне они выглядят немного тяжеловато. Но у нас еще есть десять дней, мы внесем коррективы и, надеюсь, к чемпионату мира подойдем в другом состоянии.
Конечно, мы можем на чемпионат мира пригласить юниоров – Екатерину Бех или Аню Кривонос. Но я не думаю, что они сейчас существенно усилят нашу команду. Они – молодые перспективные спортсменки, с которыми мы должны смотреть в будущее, это наша смена. А чемпионат мира мы должны закрывать людьми, которые сейчас есть в обойме: они опытные, знают и умеют бороться. Если не будет таких досадных ошибок, как сегодня, думаю, нам это по плечу», – сказал Прокунин.