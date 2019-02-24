Харлан завоевала бронзу на Гран-при Каира

Новости спорта: Украинка завоевала первую медаль в сезоне.

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала первую этом в сезоне медаль, проиграв в драматическом полуфинале.

Выступление на турнире в Египте украинка начала уверенной победой над двукратной чемпионкой Азии в команде Хенгу Янг 15:4. Затем Харлан прошла россиянку Ольгу Никитину (15:9) и украинку Алину Комащук (15:9).

В четвертьфинале Ольга победила со счетом 15:6 представительницу Китая Шао Йаки, а в полуфинальной схватке с кореянкой Чои Су Йон украинка практически весь поединок догоняла соперницу, но в решающий момент подвернула ногу.

Врачи заморозили ногу украинке, после чего Харлан сначала сравняла счет – 11:11, а затем и вовсе вышла вперед – 14:12. Кореянке удалось нанести два точных удара, после чего саблистки практически одновременно ударили друг друга, а судьи после долгих раздумий отдали победу Чои Су Йон.

Первое место досталось россиянке Софье Великой, которая в финале одолела кореянку со счетом 15:12. Вторая бронза у представительницы Франции Сесилии Бердер.