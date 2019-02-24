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Мотор досрочно вышел из группы Лиги чемпионов

Мотор досрочно вышел из группы Лиги чемпионов
20:22 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Третий выход в 1/8 финала в истории украинского клуба.

Мотор начал сезон Лиги чемпионов из четырех подряд поражений на старте, после чего последовала смена тренера. После этого чемпион Украины существенно прибавил в результатах: пять побед при одной ничьей и трех поражениях. Благодаря этому Мотор за два тура до конца группового этапа находился на необходимом шестом месте (именно столько выходят в 1/8 финала), имея отрыв в два очка от ближайшего преследователя.

Вполне по силам Мотору было решить все вопросы насчет выхода в плей-офф уже в предпоследнем туре: для этого надо было дома обыграть Скьерн. В случае поражения шансов на выход из группы было бы предельно меньше.

Чемпион Дании хорошо держался в первом тайме, однако в концовке Мотору удалось создать комфортное преимущество, забив два сухих мяча перед перерывом. Благодаря этому украинцы ушли на отдых с перевесом в четыре гола.

Во втором тайме у Скьерна не было шансов: Мотор поймал кураж, отменно выходил в быстрые атаки, мощно загружал на фланговых игроков, благодаря чему уже к середине тайма увеличил отрыв до восьми голов. Дальше — больше: преимущество Мотора составило 11 голов.

В концовке матча украинцы расслабились, позволили Скьерну немного сократить разрыв в счете, но в концовке снова увеличили разрыв. Итоговый счет — 33:23 в пользу Мотора.

Эта победа гарантировала Мотору выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Более того, поскольку в параллельном матче проиграл Загреб, украинская команда за тур до конца группового этапа поднялась на пятое место в группе. В последнем туре Мотор сыграет на выезде против ПСЖ, но этот матч не будет иметь определяющее значение: чемпион Украины уже в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Гандбол, Лига Чемпионов, ГК Мотор, Новости гандбола.
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