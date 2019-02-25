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Блашко выиграла неофициальный спринт на Альпийском Кубке

Блашко выиграла неофициальный спринт на Альпийском Кубке
11:13 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: biatlon.com.ua

Новости спорта: Украинская биатлонистка продолжает успешно выступать на неофициальных соревнованиях перед официальными стартами.

Биатлониска сборной Украины Дарья Блашко продолжает подготовку к возобновлению официальных международных стартов по окончании карантина после смены спортивного гражданства.

Пока же Даша проводит контрольные старты на соревнованиях разного уровня. Очередной такой гонкой стал спринт в рамках Альпийского Кубка, который проходит сейчас в Поклюке. Старт проходил в довольно сложных погодных условиях - ледяной трассе и сильном, хотя и не порывистом, ветре.

Соревнования сложно назвать очень представительными, но выбор у Даши и ее тренера Владимира Махлаева пока не велик. Соперницами нашей спортсменки были пять девушек из Швейцарии и Словении, которых Блашко обыграла очень уверенно. Впрочем, швейцарские биатлонистки в нынешнем сезоне выступали в гонках Кубка IBU и показывали результаты в зачетной зоне, а потому определенное представление об уровне готовности, на котором сейчас пребывает наша спортсменка, можно получить.

1. Дарья Блашко (0+0) 21:58,2

2. Ладина Майер-Руж (0+4) +2:20,5

3. Флурина Фолкен (2+3) +3:00,7

4. Сабине Ди Лалло (3+2) +3:19,6

Напомним, первыми соревнованиями, в которых Даша получит право выступать, станут гонки заключительного этапа Кубка IBU в итальянском Мартелл-валь-Мартелло 14-17 марта.

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Сборная Украины, Биатлон, Дарья Блашко, Альпийский Кубок.
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