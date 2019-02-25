Биатлон: Франция объявила состав на чемпионат мира

Новости спорта: Мартен Фуркад возглавит французскую делегацию на чемпионате мира в Эстерсунде.

Французы выставили на чемпионат мира свой сильнейший состав. У мужчин 5 из 6 биатлонистов входят в топ-20 личного зачета Кубка мира, а у женщин вся пятерка стоит в топ-30.

Состав сборной Франции на чемпионат мира:

Мужчины: Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе, Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Антонин Гигонна, Эмильен Жаклин.

Женщины: Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Жюлья Симон.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Эстерсунде с 7 по 17 марта. В программе турнира спринты, гонки преследования, масс-старты, индивидуальные гонки, классические эстафеты и две смешанных эстафеты.