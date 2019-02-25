Скачать
Вторник, 26.02.2019
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Украинки в обновленном рейтинге WTA на 25 февраля
Украинки в обновленном рейтинге WTA на 25 февраля
Динамо - Заря: видео голов и обзор матча УПЛ
Динамо - Заря: видео голов и обзор матча УПЛ
Шахтер уверенно переиграл Александрию в матче УПЛ
Шахтер уверенно переиграл Александрию в матче УПЛ

Российскую биатлонистку могут дисквалифицировать на два года

Российскую биатлонистку могут дисквалифицировать на два года
22:10 Пн, 25 Февраль 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Маргарита Васильева трижды пропустила допинг-тест.

Российская биатлонистка Маргарита Васильева, дебютировавшая на Кубке мира в этом сезоне, в течение последних 12 месяцев три раза пропустила допинг-тесты.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, это приравнивается к нарушению антидопинговых правил. В зависимости от степени вины спортсмена срок наказания за такое нарушение может составить от одного до двух лет, информирует Sports.ru.

Васильева пропустила чемпионат Европы, зато участвовала в двух эстафетах – в Оберхофе (1-е место) и Кэнморе (10-е место). В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.

При таких же обстоятельствах – за пропуск допинг-теста – призёр ЧМ по прыжкам в высоту Данил Лысенко в августе 2018 года был временно отстранён от соревнований. Легкоатлет не смог вовремя предоставить антидопинговым службам информацию о своём местонахождении, в результате чего пропустил внесоревновательный допинг-тест.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Допинг, Новости биатлона, Маргарита Васильева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российскую биатлонистку могут дисквалифицировать на два года
02 Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
03 Зенит опубликовал ролик о дебюте Ракицкого
04 Лидер Боруссии Санчо установил очередной рекорд в Бундеслиге
05 "Нужно забыть эту игру": Вернидуб - о разгромном поражении от Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь