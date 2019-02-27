Гандбол. Состав сборной Украины на отбор к ЧЕ-2020

Новости спорта: Сергей Бебешко вызвал 22 гандболиста.

Главный тренер сборной Украины по гандболу Сергей Бебешко назвал состав на сборы перед матчами против Фарерских островов в отборе на ЧЕ-2020. В сборную вызваны украинские гандболисты из чемпионатов Украины, Польши, Франции, России, Македонии, Словакии, Румынии и Финляндии.

Команда соберется 4 апреля в Конча-Заспе, а 10 апреля в Киеве и 13 апреля в Копенгагене сыграет против Фарер. Если украинцы возьмут максимум очков, то значительно повысят свои шансы на выход на Евро-2020. Напомним, ранее команда Бебешка выиграла у Черногории.

Сборная Украины. Состав на сборы и матчи отбора на ЧЕ-2020 (4 – 13 апреля):

Вратари:

Геннадий Комок — «Мотор»

Антон Терехов — «Мотор»

Антон Деревянкин — ZTR

Полевые игроки:

Станислав Жуков — «Гуммерсбах» (Германия)

Сергей Онуфриенко — «Шартр» (Франция)

Станислав Плясун — «Шаля» (Словакия)

Владислав Остроушко — «Еврофарм Работник» (Македония)

Александр Кириленко — «КОКС» (Финляндия)

Павел Гурковский — «Кэлэраши» (Румыния)

Александр Южбабенко — «Спартак» (Россия)

Роман Чичикало — «Заглебе-Любин» (Польша)

Дмитрий Горига — «Погонь Щецин» (Польша)

Дмитрий Дорощук — «Мотор»

Владислав Донцов — «Мотор»

Артем Козакевич — «Мотор»

Юрий Кубатко — «Мотор»

Захар Денисов — «Мотор»

Андрей Акименко — ZTR

Александр Тильте — ZTR

Дмитрий Ильченко — ZTR

Дмитрий Тютюнник — ЗНТУ-ЗАС

Евгений Жук — ЗНТУ-ЗАС

Предстоящие матчи сборной Украины в отборе к ЧЕ-2020:

10 апреля. Украина — Фарерские острова. Киев

13 апреля. Фарерские острова — Украина. Копенгаген

12 июня. Украина — Дания

15-16 июня. Черногория — Украина

Группа 8. Положение после двух туров

1. Дания — 4 очка (голы 24)

2. Украина — 2 (-1)

3. Черногория — 1 (-5)

4. Фарерские острова — 0 (-18)

Две лучшие команды группы станут участниками ЧЕ-2020.