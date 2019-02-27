Гандбол. Состав сборной Украины на отбор к ЧЕ-2020

Главный тренер сборной Украины по гандболу Сергей Бебешко назвал состав на сборы перед матчами против Фарерских островов в отборе на ЧЕ-2020. В сборную вызваны украинские гандболисты из чемпионатов Украины, Польши, Франции, России, Македонии, Словакии, Румынии и Финляндии.
Команда соберется 4 апреля в Конча-Заспе, а 10 апреля в Киеве и 13 апреля в Копенгагене сыграет против Фарер. Если украинцы возьмут максимум очков, то значительно повысят свои шансы на выход на Евро-2020. Напомним, ранее команда Бебешка выиграла у Черногории.
Сборная Украины. Состав на сборы и матчи отбора на ЧЕ-2020 (4 – 13 апреля):
Вратари:
Геннадий Комок — «Мотор»
Антон Терехов — «Мотор»
Антон Деревянкин — ZTR
Полевые игроки:
Станислав Жуков — «Гуммерсбах» (Германия)
Сергей Онуфриенко — «Шартр» (Франция)
Станислав Плясун — «Шаля» (Словакия)
Владислав Остроушко — «Еврофарм Работник» (Македония)
Александр Кириленко — «КОКС» (Финляндия)
Павел Гурковский — «Кэлэраши» (Румыния)
Александр Южбабенко — «Спартак» (Россия)
Роман Чичикало — «Заглебе-Любин» (Польша)
Дмитрий Горига — «Погонь Щецин» (Польша)
Дмитрий Дорощук — «Мотор»
Владислав Донцов — «Мотор»
Артем Козакевич — «Мотор»
Юрий Кубатко — «Мотор»
Захар Денисов — «Мотор»
Андрей Акименко — ZTR
Александр Тильте — ZTR
Дмитрий Ильченко — ZTR
Дмитрий Тютюнник — ЗНТУ-ЗАС
Евгений Жук — ЗНТУ-ЗАС
Предстоящие матчи сборной Украины в отборе к ЧЕ-2020:
10 апреля. Украина — Фарерские острова. Киев
13 апреля. Фарерские острова — Украина. Копенгаген
12 июня. Украина — Дания
15-16 июня. Черногория — Украина
Группа 8. Положение после двух туров
1. Дания — 4 очка (голы 24)
2. Украина — 2 (-1)
3. Черногория — 1 (-5)
4. Фарерские острова — 0 (-18)
Две лучшие команды группы станут участниками ЧЕ-2020.