Биатлон. Женская сборная Украины может поехать на ЧМ-2019 не в полном составе

Новости спорта: Андрей Прокунин сомневается, нужно ли Надежде Белкиной выступать на чемпионате мире-2019.

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин рассказал о том, кто войдет в состав команды на чемпионат мира-2019 в Эстерсунде:

О составе сборной Украины

"Да, состав на чемпионат мира уже известен. Это Вита и Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Юлия Журавок, которая будет у нас пятым номером. По поводу шестой девушки мы пока что думаем, целесообразно ли вообще туда ехать Надежде Белкиной. По результатам в принципе она попадает в состав, но сидеть запасной смысла нет. Лучше участвовать на этапе Кубка IBU в Мартелло, а дальше подключиться к основной команде на заключительном этапе в Осло.

О планах подготовки к чемпионату мира

Мы остаемся в Раубичах до четвертого числа, после чего переезжаем в Эстерсунд. Организаторы обещали, что уже с 4 марта откроют стадион. Надеюсь, мы проведем в Раубичах хорошую работу, хотя обещают теплую погоду. Не совсем то, чего бы нам хотелось. Переживаем, что лыжня может быть мягкая. Хотелось бы сделать работу на более жесткой лыжне, но посмотрим, какая будет динамика погоды. Ночью обещают легкий минус, днем – плюс. Главное, чтобы не было дождей и каких-то заболеваний у спортсменок", - приводит слова Прокунина Xsport.