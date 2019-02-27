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Порошенко поздравил украинских паралимпийцев с победой на ЧМ-2019

Порошенко поздравил украинских паралимпийцев с победой на ЧМ-2019
17:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта: Украинские паралимпийцы завоевали 42 медали на чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону, который проходил в Канаде.

Вся Украина гордится первенством национальной паралимпийской сборной команды по зимним видам спорта на чемпионате мира, проходившем в канадском городе Принс Джордж.

Об этом написал Президент Петр Порошенко в Facebook.

“Невероятно! Национальная паралимпийская сборная команда по зимним видам спорта - чемпионы мира-2019! Наши непобедимые чемпионы завоевали 42 медали: 9 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых на чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону, который проходил в Канаде. Вами гордится вся Украина!” - отметил Порошенко.

Как сообщалось, национальная паралимпийская сборная Украины по зимним видам спорта с 42-мя наградами (9 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей) стала первой на чемпионате мира, проходившем в канадском городе Принс Джордж.

Во все соревновательные дни украинские паралимпийцы ни разу не уступили первое место в общекомандном зачете. В частности, в последний день соревнований, наши спортсмены завоевали в лыжных гонках (длинная дистанция) 4 медали: 2 серебряные и 2 бронзовые.

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Петр Порошенко, Паралимпийская сборная Украины.
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