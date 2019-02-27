Фергюсон вызвал на бой Макгрегора

Новости спорта: Боец UFC Тони Фергюсон обратился к Конору Макгрегору в своем Twitter.

Фергюсон написал пост, обратившись к Конору и предложив ему провести бой.

"Макнагетс без соуса. Конор сейчас - всего лишь копия себя прежнего. У меня есть правая рука, чтобы проверить твой подбородок. Он будет таким же сладким, как тирамису во вторник", - написал Фергюсон.

Макгрегор не прошел мимо и ответил Фергюсону.

"Тони, если мы можем вернуться, значит нам надо снова идти вперед! Я желаю тебе всего наилучшего и молюсь за тебя, как за коллегу. Респект всей моей семье Paradigm. Искренне твой, Бургер Кинг", - ответил Конор.

Paradigm - это организация, которая представляет интересы Фергюсона и Макгрегора.