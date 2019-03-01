Скачать
Пятница, 01.03.2019
ММА: Киев принимает мировой чемпионат WWFC 14
ММА: Киев принимает мировой чемпионат WWFC 14
Состав сборной Украины на чемпионат мира в Остерсунде
Состав сборной Украины на чемпионат мира в Остерсунде
ФИФА готова перенести матчи ЧМ-2022 в другую страну
ФИФА готова перенести матчи ЧМ-2022 в другую страну
Фанат Ломаченко нарисовал потрясающий портрет боксера
Фанат Ломаченко нарисовал потрясающий портрет боксера

Джонс: Люди уже дважды видели, как я заставил Кормье заплакать

Джонс: Люди уже дважды видели, как я заставил Кормье заплакать
06:14 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Джон Джонс в тяжелом весе UFC хочет драться с Леснаром, а не Кормье.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (23-1) прокомментировал свой возможный переход в тяжелый вес ради третьего боя с Даниэлем Кормье (22-1). Слова бойца приводит портал mmajunkie.com.

«Если у меня будет выбор между боем с Леснаром или с Кормье в тяжелом весе, то я выберу Брока, поскольку он привлекает новую аудиторию. При этом, люди уже дважды видели, как я заставил Кормье заплакать. Я ничего не имею против DC. Пусть побудет доминирующим в тяжелом весе.

Я требую больше денег за бой с Даниэлем в тяжелой весе, поскольку некоторые люди считают Кормье величайшим бойцом всех времен. Так что кем бы ты ни был, опасно драться с величайшим бойцом, который весит на 13,5 килограммов больше, чем ты. Это должно того стоить, поскольку на кону будет стоять мое здоровье.

Не хочу говорить вам, какую суму потребую за этот бой. Я уверен, что когда боссы UFC узнают цифру, они скажут что-то вроде: «Что?? Он так сказал???». Это должно иметь большой смысл для меня. UFC купили за 4 млрд долларов. Поэтому деньги у них есть».

Напомним, ранее Джонс провел битву взглядов со своим следующим соперником Энтони Смитом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джон Джонс, UFC, Даниэль Кормье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ММА: Киев принимает мировой чемпионат WWFC 14
02 Состав сборной Украины на чемпионат мира в Остерсунде
03 Дигейл о завершении карьеры: Мне больше нечего доказывать
04 Игрок Барселоны хорват Ракитич не прочь получить паспорт Испании
05 Фулхэм назначил Паркера главным тренером: Раньери проработал 3,5 месяца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь