Джонс: Люди уже дважды видели, как я заставил Кормье заплакать

Новости спорта: Джон Джонс в тяжелом весе UFC хочет драться с Леснаром, а не Кормье.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (23-1) прокомментировал свой возможный переход в тяжелый вес ради третьего боя с Даниэлем Кормье (22-1). Слова бойца приводит портал mmajunkie.com.

«Если у меня будет выбор между боем с Леснаром или с Кормье в тяжелом весе, то я выберу Брока, поскольку он привлекает новую аудиторию. При этом, люди уже дважды видели, как я заставил Кормье заплакать. Я ничего не имею против DC. Пусть побудет доминирующим в тяжелом весе.

Я требую больше денег за бой с Даниэлем в тяжелой весе, поскольку некоторые люди считают Кормье величайшим бойцом всех времен. Так что кем бы ты ни был, опасно драться с величайшим бойцом, который весит на 13,5 килограммов больше, чем ты. Это должно того стоить, поскольку на кону будет стоять мое здоровье.

Не хочу говорить вам, какую суму потребую за этот бой. Я уверен, что когда боссы UFC узнают цифру, они скажут что-то вроде: «Что?? Он так сказал???». Это должно иметь большой смысл для меня. UFC купили за 4 млрд долларов. Поэтому деньги у них есть».

Напомним, ранее Джонс провел битву взглядов со своим следующим соперником Энтони Смитом.