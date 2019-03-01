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Норвежец Бэ лишен очков в гонке на Кубке мира в Солт-Лейк-Сити

Норвежец Бэ лишен очков в гонке на Кубке мира в Солт-Лейк-Сити
04:57 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: У Йоханнеса Бе отобрали очки за гонку преследования в Солт-Лейк-Сити за нарушение правил стрельбы.

Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал очки Йоханнеса Бе, заработанные им в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, США. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Бе-младший финишировал четвертым и набрал 43 пункта. Однако на последней «стойке» он выполнил лишь четыре выстрела вместо пяти, о чем признался представителям IBU. Позже в IBU подтвердили слова спортсмена, проанализировав трансляцию.

Примечательно, что один патрон был найден в магазине винтовки биатлониста после финиша, но судьи не были поставлены в известность вовремя из-за проблем с коммуникацией.

После инцидента Йоханнес принял решение передать заработанные 7 тысяч евро призовых участникам, которые финишировали после него.

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Биатлон, IBU, Йоханнес Бё, Международный союз биатлонистов.
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