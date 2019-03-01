Сегодня в Глазго стартует чемпионат Европы по легкой атлетике

Новости спорта: Сегодня, 1 марта, в шотландском Глазго стартует чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении.

В соревнованиях примут участие 637 спортсменов из 49 стран, которые разыграют 26 комплектов наград - по 13 у мужчин и женщин.

Сборную Украины представляют 33 спортсмена. Первыми начнут выступление Алина Шух (многоборье), Сергей Никифоров, Владислав Мазур (оба - прыжки в длину), Даниил Даниленко, Виталий Бутрим, Екатерина Климюк, Татьяна Мельник, Анна Рыжикова (все - 400 метров), Ольга Ляхова, Татьяна Петлюк (обе - 800 метров), Ольга Саладуха, Ольга Корсун, Анна Красуцкая (все - тройной), Владимир Киц (1500 метров), Дмитрий Демьянюк, Андрей Проценко (оба - прыжки в высоту).

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 3 марта на Emirates Arena, вмещающей 5 тысяч зрителей.