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Сегодня в Глазго стартует чемпионат Европы по легкой атлетике

Сегодня в Глазго стартует чемпионат Европы по легкой атлетике
08:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта: Сегодня, 1 марта, в шотландском Глазго стартует чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении.

В соревнованиях примут участие 637 спортсменов из 49 стран, которые разыграют 26 комплектов наград - по 13 у мужчин и женщин.

Сборную Украины представляют 33 спортсмена. Первыми начнут выступление Алина Шух (многоборье), Сергей Никифоров, Владислав Мазур (оба - прыжки в длину), Даниил Даниленко, Виталий Бутрим, Екатерина Климюк, Татьяна Мельник, Анна Рыжикова (все - 400 метров), Ольга Ляхова, Татьяна Петлюк (обе - 800 метров), Ольга Саладуха, Ольга Корсун, Анна Красуцкая (все - тройной), Владимир Киц (1500 метров), Дмитрий Демьянюк, Андрей Проценко (оба - прыжки в высоту).

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Чемпионат Европы пройдет с 1 по 3 марта на Emirates Arena, вмещающей 5 тысяч зрителей.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Прыжки в высоту, Бег, Прыжки в длину, Многоборье, Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении, Сборная Украины по легкой атлетике.
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