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В допинг-пробах Джона Джонса накануне UFC 235 обнаружен туринабол

В допинг-пробах Джона Джонса накануне UFC 235 обнаружен туринабол
14:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: 2 марта 2019 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 235.

Главным его событием станет титульный поединок в полутяжёлом весе, в котором встретятся чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс и Энтони Смит.

Джонс, в связи с допинг-скандалами прошлых лет, вынужден сдавать анализы на наличие запрещённых препаратов в крови по несколько раз. Как показали тесты перед турниром UFC 235, в двух из пяти допинг-проб Джонса в небольшом количестве был обнаружен туринабол. В одном из анализов содержалось 20 пикограмм вещества, а в другом 40 пикограмм, сообщает MMAJunkie.

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Тем не менее к бойцу не будут применены никакие санкции. По мнению экспертов, метаболиты туринабола являются остатком вещества, которое Джонс принимал в 2017 году и из-за которого он уже отбыл дисквалификацию.

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MMA, Джон Джонс, UFC, Новости ММА, UFC 235, Туринабол.
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