Этап в Шушене. Кривонос заняла место на подиуме

В норвежском Шушене третий этап Юниорского кубка IBU продолжился спринтерской гонкой у юниорок.
Первый огневой рубеж оказался заколдованным для всех семерых наших юниорок - ни одна не смогла пройти его чисто. Шестеро украинок при этом ошиблись на первой стрельбе по разу, а Анна Коваленко - трижды.
Стойка тоже оказалась проблемной для большинства спортсменок из Украины. А вот Анна Кривонос, пройдя её без штрафа, еще в самом начале спринта заняла позицию в призовой тройке и смогла там удержаться до завершения гонки, завоевав бронзу! Отметим, что и по скорости стрельбы, и по скорости на лыжне Аня вошла в десятку лучших.
Милена Тодорова из Болгарии, отправившаяся на дистанцию на 2 минуты позже Ани, но лучше отработавшая ногами при аналогичной стрельбе, завоевала серебро. А победительницей стала шведка Аманда Лундстрем, которой золото принесло отсутствие ошибок на огневых рубежах.
Кроме Ани Кривонос, еще две украинки смогли набрать кубковые очки. Екатерина Бех за 18-ое итоговое место, а Кристина Дмитренко - на границе очковой зоны, став 38-ой в спринте.
Спринт. Юниорки
1. Аманда Лундстрем (0+0) 21:47,0
2. Милена Тодорова (1+0) +4,7
3. Анна Кривонос (1+0) +18,4
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19. Екатерина Бех (1+2) +1:26,9
38. Кристина Дмитренко (1+1) +1:58,2
41. Валерия Дмитренко (1+0) +2:04,7
56. Любовь Кипяченкова (1+2) +2:55,7
75. Анна Коваленко (3+2) +4:00,7
81. Анастасия Рассказова (1+3) +4:21,9