Этап в Шушене. Кривонос заняла место на подиуме

Новости спорта: Украинская юниорка Анна Кривонос с одним промахом в пассиве показала третий результат.

В норвежском Шушене третий этап Юниорского кубка IBU продолжился спринтерской гонкой у юниорок.

Первый огневой рубеж оказался заколдованным для всех семерых наших юниорок - ни одна не смогла пройти его чисто. Шестеро украинок при этом ошиблись на первой стрельбе по разу, а Анна Коваленко - трижды.

Стойка тоже оказалась проблемной для большинства спортсменок из Украины. А вот Анна Кривонос, пройдя её без штрафа, еще в самом начале спринта заняла позицию в призовой тройке и смогла там удержаться до завершения гонки, завоевав бронзу! Отметим, что и по скорости стрельбы, и по скорости на лыжне Аня вошла в десятку лучших.

Милена Тодорова из Болгарии, отправившаяся на дистанцию на 2 минуты позже Ани, но лучше отработавшая ногами при аналогичной стрельбе, завоевала серебро. А победительницей стала шведка Аманда Лундстрем, которой золото принесло отсутствие ошибок на огневых рубежах.

Кроме Ани Кривонос, еще две украинки смогли набрать кубковые очки. Екатерина Бех за 18-ое итоговое место, а Кристина Дмитренко - на границе очковой зоны, став 38-ой в спринте.

Спринт. Юниорки

1. Аманда Лундстрем (0+0) 21:47,0

2. Милена Тодорова (1+0) +4,7

3. Анна Кривонос (1+0) +18,4

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19. Екатерина Бех (1+2) +1:26,9

38. Кристина Дмитренко (1+1) +1:58,2

41. Валерия Дмитренко (1+0) +2:04,7

56. Любовь Кипяченкова (1+2) +2:55,7

75. Анна Коваленко (3+2) +4:00,7

81. Анастасия Рассказова (1+3) +4:21,9