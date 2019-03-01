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Лукашенко игрокам ХК Динамо-Минск: Сядете в тюрьму, если провалите сезон

Лукашенко игрокам ХК Динамо-Минск: Сядете в тюрьму, если провалите сезон
20:02 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Несменный президент Беларуси Александр Лукашенко остался крайне недоволен выступлением «Динамо» в регулярном сезоне КХЛ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко высказался о ситуации в белорусском хоккее, пригрозив тюрьмой игрокам и тренерам минского «Динамо», которое выступает в КХЛ.

«Пусть Шуневич послушает, хоть он и министр МВД. Бардака в хоккее хватает. По знакомству взять в команду дружка, сынка, еще кого-то. Этого не должно быть.

Поэтому отправил в «Динамо» Баскова. Сказал: «Подбирай команду и не дай бог провалишься в следующий раз». Вчера грубо сказал: «Сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон». Они до сих пор переживают. Их пригласили перекусить, так они и есть перестали. Это не шуточное дело.

Посмотрел на «Минск-Арену». 15 тысяч с первой до последней минуты сидели. На «Чижовка-Арене» 11 тысяч сидели. Надо было всех поставить на место и показать каждому его место. Тем самым заявить, что нужно работать и давать результат. Либо денег не будет.

Я как мало-мальски хоккеист хочу сказать, что две игры серии между «Динамо» и экстралигой интересными были. Не знаю, согласны ли вы со мной.

У многих появился шанс. А что касается окончания сезона и т. п. А как за сборную они думают играть?

Там же, в «Динамо», лучшие белорусы. Они плохую игру показали. Я болею и за тех, и за тех. Басков говорит, что травмированных много. Ответил ему: «Так иди и сам играй». И у экстралиги больные есть.

Все перекрывает то, что ребята из экстралиги себя показали. Показали, как надо играть в современный хоккей. Показали, что без физической подготовки нечего брать клюшку и выходить на лед. Элементарно, вроде. Но некоторые не понимают. Это еще один повод для серьезных разборок.

У нас в 2021-м году чемпионат мира. Мы не можем из второй лиги выступать на чемпионате мира. Мы, конечно, окажемся там как хозяева. Но нужно самим вернуться в элиту. Мы должны создать команду, которая вытащит сборную наверх. Нечего их жалеть, нужно работать. Сделают, будем чествовать их на каждом углу. Не сделают, никто с ними разговаривать не будет», — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

В регулярном сезоне КХЛ минское «Динамо» заняло 24-е место из 25-ти.

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Хоккей, Александр Лукашенко, ХК Динамо, Президент Беларуси.
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