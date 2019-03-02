Боец ММА Александр Емельяненко попал в громкий скандал

Новости спорта: Российский боец Александр Емельяненко стал участником громкого скандала.

Спортсмен припарковал автомобиль в неположенном месте и помешал эвакуаторщикам увезти машину. После этого он попытался скрыться от полиции, но в результате спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два автомобиля. Впоследствии выяснилось, что Емельяненко находился в нетрезвом состоянии.

Позже боец прошёл медицинское освидетельствование и был доставлен в полицейский участок.

Промоутер 37-летнего бойца Николай Клименко сообщил, что бой Александра, запланированный на 4 мая в Екатеринбурге наверняка будет оменен.

Ранее Емельяненко уже отсидел в тюрьме за изнасилование.