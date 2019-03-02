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Отепяя-2019. Результаты женского спринта 2.03.2019

Отепяя-2019. Результаты женского спринта 2.03.2019
13:59 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: biathlon.com.ua

Новости спорта: Сегодня, 2 марта, в рамках седьмого этапа Кубка IBU в эстонском Отепяя состоялся женский спринт.

Лучший результат среди украинок показала Яна Бондарь — 5-е место. Яна завершила гонку за 22 минуты и 35,5 секунды, допустив один промах на первом огневом рубеже.

Таким образом, Бондарь впервые в сезоне пробилась в десятку лучших на международных стартах и, как отмечает портал biathlon.com.ua, стала третьей по чистой скорости.

Ольга Абрамова, хоть и не промахивалась при стрельбе, заняла 15-е место, отстав от лидера на 53,2 секунды. Юлия Журавок и Надежда Белкина вошли в третью десятку, попав на 21-ю и 25-ю позиции соответственно.

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Победительницей гонки стала француженка Хлое Шевалье, без промахов преодолевшая дистанцию за 22 минуты и 18,1 секунды.

Результаты гонки (спринт, 7.5 КМ)

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1. Хлое Шевалье (Франция, 0+0) 22:18,1

2. Янина Хеттих (Германия, 0+0) +5,2

3. Юлиане Фрювирт (Германия, 0+0) +12,9

4. Ингела Андерссон (Швеция, 1+0) +15,1

5. Яна Бондарь (Украина, 1+0) +17,4

6. Каролин-Оффигстад Кноттен (Норвегия, 0+1) +29,9

15. Ольга Абрамова (Украина, 0+0) +53,2

21. Юлия Журавок (Украина, 1+0) +1:13,8

25. Надежда Белкина (Украина, 2+1) +1:19,0

Позже сегодня в рамках все того же этапа в Отепяя состоится мужской спринт. Начало — в 14:00 по киевскому времени.

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Биатлон, Яна Бондарь, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
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