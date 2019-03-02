Отепяя-2019. Результаты женского спринта 2.03.2019

Лучший результат среди украинок показала Яна Бондарь — 5-е место. Яна завершила гонку за 22 минуты и 35,5 секунды, допустив один промах на первом огневом рубеже.
Таким образом, Бондарь впервые в сезоне пробилась в десятку лучших на международных стартах и, как отмечает портал biathlon.com.ua, стала третьей по чистой скорости.
Ольга Абрамова, хоть и не промахивалась при стрельбе, заняла 15-е место, отстав от лидера на 53,2 секунды. Юлия Журавок и Надежда Белкина вошли в третью десятку, попав на 21-ю и 25-ю позиции соответственно.
Победительницей гонки стала француженка Хлое Шевалье, без промахов преодолевшая дистанцию за 22 минуты и 18,1 секунды.
Результаты гонки (спринт, 7.5 КМ)
1. Хлое Шевалье (Франция, 0+0) 22:18,1
2. Янина Хеттих (Германия, 0+0) +5,2
3. Юлиане Фрювирт (Германия, 0+0) +12,9
4. Ингела Андерссон (Швеция, 1+0) +15,1
5. Яна Бондарь (Украина, 1+0) +17,4
6. Каролин-Оффигстад Кноттен (Норвегия, 0+1) +29,9
…
15. Ольга Абрамова (Украина, 0+0) +53,2
21. Юлия Журавок (Украина, 1+0) +1:13,8
25. Надежда Белкина (Украина, 2+1) +1:19,0
Позже сегодня в рамках все того же этапа в Отепяя состоится мужской спринт. Начало — в 14:00 по киевскому времени.