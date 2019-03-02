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Бех-Романчук пробилась в финал зимнего ЧЕ по легкой атлетике

Бех-Романчук пробилась в финал зимнего ЧЕ по легкой атлетике
14:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинка Марина Бех-Романчук показала второй результат в квалификации.

В Глазго продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. Сегодня в утренней части соревнований украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук пробилась в финал.

23-летняя Бех-Романчук заняла второе место в квалификации. Ее лучшая попытка - 6,78 метров. Только на один сантиметр украинку опередила победительница квалификации Ивана Шпанович из Сербии.

В середине февраля Бех-Романчук обновила личный рекорд, прыгнув на 6,85 метров. Это третий результат сезона в Европе.

Финал женских прыжков в длину в Глазго состоится 3 марта.

Бех-Романчук завоевала золото на чемпионате ABAF

Напомним, вчера на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в Глазго завершилась женская квалификация в секторе для прыжков в высоту. В финал соревнований вышли три представительницы Украины - вице-чемпионка мира Юлия Левченко, Екатерина Табашник и Ирина Геращенко.

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Легкая атлетика, Бег, Новости спорта, Марина Бех-Романчук.
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