Днепр повёл в четвертьфинальной серии плей-офф против Ледяных Волков

Новости спорта: Подопечные Дмитрия Пидгурского с большим преимуществом в счёте одержали победу над своим соперником.

На киевской ледовой арене «Шалетт» прошёл стартовый матч четвертьфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги - Пари-матч, где главный аутсайдер «регулярки» «Ледяные Волки» принимали третью команду чемпионата херсонский «Днепр».

Первый период встречи начался с атак гостей, которые уже на 3-й минуте поединка, благодаря броску Никиты Коваленко вышли вперёд. Через три минуты счёт в матче удвоил Евгений Зык, который забросил свою дебютную шайбу в УХЛ. А уже на 13-й минуте периода Дмитрий Пугачёв реализовал большинство своей команды - 3:0.

Во второй 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбами. На 4-й минуте периода Иван Золотухин сделал счёт на табло - 4:0. А через 11 минут Алексей Овчинников реализовал большинство «Волков» и ввёл немного интриги в игру.

Третий период начался со стартового натиска на ворота хозяев, что привело к трём закинутым шайбам в ворота киевлян. Результативными ударами в составе «Днепра» отметились Андрей Жвачкин и дважды Дмитрий Пугачёв. «Волки» так и не смогли отойти от психологического удара и не нашли силы для результативных действий. 7:1 - заслуженная победа херсонцев на классе, которые открыли счёт в четвертьфинальной серии плей-офф в свою пользу.

Следующий матч этой серии команды сыграют в Херсоне, где 5 марта в 19.00 «Днепр» на «Фаворит-Арене» примет киевлян.

«Ледяные Волки» - «Днепр» 1:7 (0:3, 1:1, 0:3)

Шайбы: 0:1, Коваленко (Жвачкин), 2:16; 0:2, Зык (Ромащенко, Бондаренко), 6:20; 0:3 Пугачёв (Ромащенко), 12:24; 0:4 Золотухин (Пугачёв, Коваленко), 23:38; 1:4 Овчинников (Боронило - больш.), 34:46; 1:5 Жвачкин (Декало, Коваленко - больш.), 40:56; 1:6 Пугачёв (Дунаев - больш.), 41:21; 1:7 Пугачёв (Ромащенко, Зык), 46:28.

Ледяные Волки: Глотов (Власенко); Федосов - Чикида, Ордынский - Боронило, Привалихин - Проценко, - ; Овчинников (А) - Микульчик (К) - Давиденко, Найдёнов - Дворник - Бурнатов, Тищенко - Шах .

Днепр: Петров (Сурканов); Белоусов (А) - Декало, Пугачёв - Шулешов, Янишевский - Сирченко, - ; Жвачкин (К) - Золотухин - Коваленко, Макарицкий - Дунаев - Черемнов, Бондаренко - Ромащенко (А) - Зык.