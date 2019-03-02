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Суббота, 02.03.2019
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Киберспорт: Na'Vi уступили в полуфинале мейджора по CS:GO

Киберспорт: Na'Vi уступили в полуфинале мейджора по CS:GO
22:17 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Natus Vincere

Новости спорта: Украинская команда не смогла справиться с ENCE eSports.

Команда ENCE eSports победила Natus Vincere в полуфинале IEM Katowice – одного из двух главных турниров года по CS:GO.

Украинская команда проиграла со счетом 1-2 (14:16 Train, 16:3 Dust2, 14:16 Mirage). Таким образом, команда Na'Vi заняла 3-4-е место и заработала 70 тысяч долларов.

Ранее на турнире ENCE выбила Team Liquid, а Natus Vincere обыграла FaZe Clan.

Украинский вратарь Коваль установил рекорд в Саудовской Аравии

Напомним, IEM Katowice Major 2019 проходит в Катовице (Польша). Победитель турнира получит главный приз в размере 500 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Na'Vi - самая популярная СНГ-команда по просмотрам в 2018 году.

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Компьютер, Игра, Navi, Natus Vincere, CS:GO.
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