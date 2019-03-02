Киберспорт: Na'Vi уступили в полуфинале мейджора по CS:GO

Новости спорта: Украинская команда не смогла справиться с ENCE eSports.

Команда ENCE eSports победила Natus Vincere в полуфинале IEM Katowice – одного из двух главных турниров года по CS:GO.

Украинская команда проиграла со счетом 1-2 (14:16 Train, 16:3 Dust2, 14:16 Mirage). Таким образом, команда Na'Vi заняла 3-4-е место и заработала 70 тысяч долларов.

Ранее на турнире ENCE выбила Team Liquid, а Natus Vincere обыграла FaZe Clan.

Напомним, IEM Katowice Major 2019 проходит в Катовице (Польша). Победитель турнира получит главный приз в размере 500 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Na'Vi - самая популярная СНГ-команда по просмотрам в 2018 году.