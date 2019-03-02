Украинка Старикова стала вице-чемпионкой мира по велотреку

Новости спорта: Украинская велосипедистка завоевала «серебро» в гите на 500 метров.

В польском Прушкове продолжается чемпионат мира по велоспорту на треке. Украинская велосипедистка Елена Старикова стала серебряным призером в гите на 500 метров.

В Прушкове в гите на 500 метров Елена Старикова показала второе время и завоевала «серебро». Время украинки - 33,307 сек. Она уступила полсекунды только чемпионке - Дарье Шмелевой из России.

Старикова принесла украинской сборной первую с 2008 года награду на чемпионате мира по велотреку.

Напомним, Старикова выиграла общий зачет Кубка мира по велотреку по итогам сезона 2018/19. В паре с Любовью Басовой она также стала второй в общем зачете командного спринта.