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Украинка Старикова стала вице-чемпионкой мира по велотреку

Украинка Старикова стала вице-чемпионкой мира по велотреку
22:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинская велосипедистка завоевала «серебро» в гите на 500 метров.

В польском Прушкове продолжается чемпионат мира по велоспорту на треке. Украинская велосипедистка Елена Старикова стала серебряным призером в гите на 500 метров.

В Прушкове в гите на 500 метров Елена Старикова показала второе время и завоевала «серебро». Время украинки - 33,307 сек. Она уступила полсекунды только чемпионке - Дарье Шмелевой из России.

Старикова принесла украинской сборной первую с 2008 года награду на чемпионате мира по велотреку.

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Напомним, Старикова выиграла общий зачет Кубка мира по велотреку по итогам сезона 2018/19. В паре с Любовью Басовой она также стала второй в общем зачете командного спринта.

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Велоспорт, Велосипед, Новости спорта, Елена Старикова.
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