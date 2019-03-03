Педро Муньоз - Коди Гарбрандт - лучший бой вечера UFC 235 (Видео)

Новости спорта: UFC отметила лучших бойцов по итогам шоу UFC 235.

Бразильский боец UFC Джонни Уокер получил бонус за выступление вечера на турнире UFC 235. Уокер уже через 36 секунд нокаутировал оппонента, Мишу Циркунова, за что и получил бонус в размере $ 50 тыс. Стоит отметить, что для Уокера это уже третий бонус в трёх поединках под эгидой UFC.

Миша Циркунов vs Джонни Уолкер полный бой:

Второй бонус за выступление вечера достался Диего Санчесу за победу над Микки Галлом. Поединок для Санчеса стал 30-м под эгидой UFC, сообщает MMAFighting.

Бонус за бой вечера достался Педро Муньозу и Коди Гарбрандту. Они открывали программу основного карда турнира UFC 235. Победу в поединке одержал Муньоз, нокаутировав Гарбрандта за восемь секунд до окончания первого раунда.

Напомним, в главном поединке турнира Джон Джонс защитил титул в полутяжёлом весе, победив Энтони Смита. В соглавном поединке Камару Усман завоевал титул в полусреднем весе, победив Тайрона Вудли.