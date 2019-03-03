Украинец Пахнюк занял 4-е место в многоборье на этапе Кубка мира в США

Новости спорта: В субботу, 2-го марта, завершился первый в сезоне этап Кубка мира по многоборью.

Петр Пахнюк сумел достойно представить Украину и занял 4-е место с суммой 82,852 балла. Напомним, что в прошлом году украинец травмировался в середине сезона и не мог выступать в полную силу. Сейчас Петр старается восстановить былые кондиции. По сути, это был первый международный старт с весны прошлого года на котором он прошел полностью все многоборье.

Победителем этапа, как и в прошлом году, стал американец Юл Молдауэр с суммой 85,932 балла, опередив всего лишь на одну тысячную второго представителя США Сэма Микулака – 85,931, на третьем месте китайский гимнаст Ю Ма, который набрал 84,465 балла.

Накануне соревнований стало известно, что снялся один из фаворитов, чемпион мира, японец Кендзо Сираи и число участников сократилось до семи человек, вместо заявленных восьми.

Традиционно у мужчин соревнования начались с вольных упражнений. Сразу же хороший задел сделали американцы, они оба чисто исполнили свои комбинации Микулак набрал 14,733, чуть меньше у Молдауэра – 14,500. Петя исполнил программу без серьезных потерь и с оценкой 14,133 стал третьим после первого вида.

На коне американцы смогли оторваться еще дальше и упрочить лидерство, которое держалось до конца соревнований. Петр сумел пройти второй снаряд без падения, однако, получил чуть меньше чем рассчитывал, т.к. один из элементов не был засчитан. Здесь он набрал лишь 13,433 (база 5,9), в то время как многие соперники получили оценки выше 14-ти баллов. Совсем не сложились соревнования для голландца Барта Деурлоо, он прошел без падений лишь пару видов.

На кольцах, по мнению судей, Пахнюк сработал недостаточно чисто и получил 13,366 при базе 5,4.

В опорном прыжке Петр мог набрать неплохую сумму, однако получил серьезную сбавку за глубокий присед на приземлении.

На своем сильнейшем виде, на параллельных брусьях, украинец набрал 14,366 (6,2). Он вполне мог получить сумму и больше, но комбинацию прошел с хоть и не значительными, но многочисленными помарками.

Перед последним видом первые два места с большим отрывом были зарезервированы за американцами. Единственная интрига состояла лишь в том, кто именно из них займет первое место. Третья позиция была еще не так очевидна. Теоретические шансы на бронзу имел британский гимнаст Джеймс Холл, но он сорвался на одном из перелетов и третье место комфортно занял китайский гимнаст.

Петр немного обновил свою свою программу на турнике и вставил в начале комбинации довольно эффектные “Чешские обороты”, которые всегда нравятся публике. Прекрасный соскок без сбавок и он закончил соревнования на 4-й позиции.

Итоговые результаты:

У женщин победу одержала американка Линн Вон с суммой 56,765, на втором месте ее соотечественница Грейс МакКалум, которая набрала 56,465. Третье место разделили между собой канадка Элизабет Блэк и японка Маи Мураками, набравшие 55,732 балла.

Следующий этап по многоборью пройдет в Штутгарте с 16 по 17 марта, а в отдельных видах в Баку с 14 марта.