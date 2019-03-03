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Белый Барс обыграл МХК Динамо в первом матче серии

Белый Барс обыграл МХК Динамо в первом матче серии
17:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Через три дня, 6 марта, серия переедет в Белую Церковь.

В Харькове состоялся первый четвертьфинальный поединок плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между местным МХК «Динамо» и «Белым Барсом».

Хоть первый период поединка завершился без заброшенных шайб, однако явным преимуществом всё же владел «Белый Барс», перебросав своих харьковских оппонентов со счётом 5-1. Стоит отметить уверенную игру голкиперов в створе своих ворот, которые во многом спасали команды от пропущенных голов. 

Результативными атаки стали только во втором периоде. Белоцерковцы дважды за 15 секунд смогли прошить Тимура Мамедова и завладеть комфортным преимуществом – Артём Гребеник и Богдан Арабов отправили с пятака две фактически идентичных шайбы в ворота противника и сделали счет 0:2 на табло.

Третья двадцатиминутка полностью повторила сценарий первой – период закончился без заброшенных шайб и с явным преимуществом белоцерковской команды. "Динамовцы" так и не смогли реализовать свои моменты и подарили Кириллу Кучеру первый "сухарь" в текущем розыгрыше плей-офф.

Напомним, что второй матч четвертьфинальной серии между МХК «Динамо» и «Белым Барсом» состоится 6 марта в 18:45 в Белой Церкви. Матч в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

МХК «Динамо» – «Белый Барс» 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 Гребеник (Панченко, Бородай), 30:10; 0:2 Арабов (Печерских), 30:25;

МХК Динамо: Мамедов (Гурко); Фирсов - Скрипец, Поддубный - Лисин, Наливайко - Бабчук, Шматько - Друбецкой; Чердак (К) - Максименко (А) - Олейник (А), Худяков - Праведный - Геворкян, Халин - Сиротенко - Пойманов, Колядинский - Гайдамака.

Белый Барс: Кучер (Качула); Логач - Ядловский (А), Васильев - Таран (К), Гребеник - Грицюк, Гриценко - ; Куцевич (А) - Качан - Лесников, Панченко - Ружников - Бородай, Печерских - Дурдыев - Арабов, Симчук.

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Хоккей, Новости хоккея, ХК Белый Барс.
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