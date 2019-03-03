Синхронное плавание: сестры Алексеевы выиграли этап Мировой серии

Украинские синхронистки сестры Владислава и Марина Алексеевы выиграли золотые медали в произвольной программе среди дуэтов на этапе Мировой серии FINA во Франции. Об этом сообщает сайт FINA.
Владислава и Марина получили за свое выступление 91.6333 и заняли первое место. Украинки опередили главных конкуренток из Японии и Испании.
Напомним, ранее украинские синхронистки завоевали две золотые награды на этапе Мировой серии FINA во Франции. Анастасия Савчук и Марта Федина победили в техническом дуэте, а украинская команда заняла первое место в технической программе среди групп. Также Марта Федина заняла второе место в произвольной программе в соло.