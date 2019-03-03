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Синхронное плавание: сестры Алексеевы выиграли этап Мировой серии

Синхронное плавание: сестры Алексеевы выиграли этап Мировой серии
18:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В Париже украинки заняли первое место в произвольной программе дуэтов.

Украинские синхронистки сестры Владислава и Марина Алексеевы выиграли золотые медали в произвольной программе среди дуэтов на этапе Мировой серии FINA во Франции. Об этом сообщает сайт FINA.

Владислава и Марина получили за свое выступление 91.6333 и заняли первое место. Украинки опередили главных конкуренток из Японии и Испании.

Украинка Саладуха завоевала "бронзу" на ЧЕ-2019 в тройном прыжке

Напомним, ранее украинские синхронистки завоевали две золотые награды на этапе Мировой серии FINA во Франции. Анастасия Савчук и Марта Федина победили в техническом дуэте, а украинская команда заняла первое место в технической программе среди групп. Также Марта Федина заняла второе место в произвольной программе в соло.

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Синхронное плавание.
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