Синхронное плавание: сестры Алексеевы выиграли этап Мировой серии

Новости спорта: В Париже украинки заняли первое место в произвольной программе дуэтов.

Украинские синхронистки сестры Владислава и Марина Алексеевы выиграли золотые медали в произвольной программе среди дуэтов на этапе Мировой серии FINA во Франции. Об этом сообщает сайт FINA.

Владислава и Марина получили за свое выступление 91.6333 и заняли первое место. Украинки опередили главных конкуренток из Японии и Испании.

Напомним, ранее украинские синхронистки завоевали две золотые награды на этапе Мировой серии FINA во Франции. Анастасия Савчук и Марта Федина победили в техническом дуэте, а украинская команда заняла первое место в технической программе среди групп. Также Марта Федина заняла второе место в произвольной программе в соло.