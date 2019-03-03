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Жан Беленюк вышел в гексагон на WWFC 14 в Киеве

Жан Беленюк вышел в гексагон на WWFC 14 в Киеве
22:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинский борец Жан Беленюк всерьез думал над началом карьеру в ММА.

Вчера, 2 марта, в киевском Дворце Спорта проходил WWFC 14. По мимо захватывающих поединков, и развлекательной программы от титульного партнера WWFC 14 - Parimatch, состоялось еще интересное признание Жана Беленюка.

 Легендарный украинский борец Жан Беленюк готов рассмотреть предложения своего перехода в ММА, об этом он сказал во время вечера WWFC 14.

"Моя главная цель сейчас - Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2020 году. А уже после Игр я буду рассматривать варианты перехода в ММА", - сказал Беленюк.

Кровь, боль и зрелище: яркие кадры WWFC 14 в Киеве

Сразу после этих слов микрофон взял Денис Перч: "Друзья, слышали? Я думаю, мы не оставим Жана, после Олимпиады в покое"

 
 
 
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@zhanbeleniuk про свій перехід в WWFC ⠀ *** ⠀ @zhanbeleniuk about his transition to the WWFC

Публикация от WWFC (@wwfc.ua)

Напомним, Беленюк, недавно отметивший 28-летие является чемпионом мира 2015 года и серебряным призером Олимпийских игр - 2016 в Рио.

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Жан Беленюк, WWFC, WWFC 14, Новости WWFC, WWFC 14 в Киеве.
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