Скачать
Понедельник, 04.03.2019
Кровь, боль и зрелище: яркие кадры WWFC 14 в Киеве (Фото)
Кровь, боль и зрелище: яркие кадры WWFC 14 в Киеве (Фото)
Бех-Романчук принесла Украине третью медаль на чемпионате Европы
Бех-Романчук принесла Украине третью медаль на чемпионате Европы
В правила футбола внесли ряд изменений
В правила футбола внесли ряд изменений
Руденко - Кабайел. Видео боя
Руденко - Кабайел. Видео боя

WWFC 14 в Киеве: результаты поединков

WWFC 14 в Киеве: результаты поединков
22:56 Вс, 3 Март 2019 Телеграф

Новости спорта: Фанатам ММА и обычным болельщикам было на что посмотреть.

2 марта в киевском "Дворце Спорта" состоялся турнир по смешанным боевым искусствам WWFC-14, собравший столичных любителей ММА.

На турнирах по смешанным боевым искусствам (ММА) между собой сходятся бойцы с разной боевой школой. Поединок может проходить как в стойке, так и в борьбе. Правилами разрешено наносить любые удары, кроме особо травмоопасных, как удары локтями. Бой проходит в шестиугольном ринге (гексагоне).

Украинский промоушен WWFC-14 в очередной раз собрал своих лучших бойцов, которые в течении всего вечера выходили в клетку и показывали бои отличного уровня. Даже в первых боях вечера, в которых между собой выясняли отношения молодые проспекты и перспективные бойцы, были и интрига, и неожиданные приемы и даже кровавый нокаут на первой минуте боя.

Кровь, боль и зрелище: яркие кадры WWFC 14 в Киеве (Фото)

Кроме самих поединков, не меньше интереса у болельщиков вызывала и привезенная в столицу перчатка Конора МакГрегора, известного ирландского бойца ММА, который недавно стал амбассадором генерального партнера WWFC - Parimatch.

Результаты боев:

Шаблий Михаил - Куделя Богдан UD (единогласное решение)

Журакивский Анатолий - Есаян Арман UD

Скорняков Андрей - Хмильковский Станислав ТКО 1 раунд

Мисак Артём - Дзябенко Иван Submission (удушение сзади) 1 раунд,

Гроздев Николай - Лазаревич Эдуард Submission (болевой на руку) 3 раунд

Азизов Гасан - Горобец Кирилл Submission (болевой на ноги) 1 раунд

Оливейра Эдна - Гоцык Светлана Submission (болевой на руку) 1 раунд

Тсхапелия Паата - Одинцов Михаил ТКО (GnP, добивание) 3 раунд

Дуорте Ева - Сормова Магдалена SD (раздельное решение судей)

О'Дрисколл Блэйн - Рагимов Теймур Submission (удушение сзади)

Напомним, Жан Беленюк принял важное решение, по поводу перехода в ММА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, WWFC, Новости WWFC, WWFC 14 в Киеве.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джон Джонс - Энтони Смит. Видео главного боя UFC 235
02 В правила футбола внесли ряд изменений
03 Педро Муньоз - Коди Гарбрандт - лучший бой вечера UFC 235 (Видео)
04 UFC 235. Результаты боев
05 УПЛ: Заря разгромила Ворсклу, Олимпик уступил Арсеналу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь