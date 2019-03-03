WWFC 14 в Киеве: результаты поединков

Новости спорта: Фанатам ММА и обычным болельщикам было на что посмотреть.

2 марта в киевском "Дворце Спорта" состоялся турнир по смешанным боевым искусствам WWFC-14, собравший столичных любителей ММА.

На турнирах по смешанным боевым искусствам (ММА) между собой сходятся бойцы с разной боевой школой. Поединок может проходить как в стойке, так и в борьбе. Правилами разрешено наносить любые удары, кроме особо травмоопасных, как удары локтями. Бой проходит в шестиугольном ринге (гексагоне).

Украинский промоушен WWFC-14 в очередной раз собрал своих лучших бойцов, которые в течении всего вечера выходили в клетку и показывали бои отличного уровня. Даже в первых боях вечера, в которых между собой выясняли отношения молодые проспекты и перспективные бойцы, были и интрига, и неожиданные приемы и даже кровавый нокаут на первой минуте боя.

Кроме самих поединков, не меньше интереса у болельщиков вызывала и привезенная в столицу перчатка Конора МакГрегора, известного ирландского бойца ММА, который недавно стал амбассадором генерального партнера WWFC - Parimatch.

Результаты боев:

Шаблий Михаил - Куделя Богдан UD (единогласное решение)

Журакивский Анатолий - Есаян Арман UD

Скорняков Андрей - Хмильковский Станислав ТКО 1 раунд

Мисак Артём - Дзябенко Иван Submission (удушение сзади) 1 раунд,

Гроздев Николай - Лазаревич Эдуард Submission (болевой на руку) 3 раунд

Азизов Гасан - Горобец Кирилл Submission (болевой на ноги) 1 раунд

Оливейра Эдна - Гоцык Светлана Submission (болевой на руку) 1 раунд

Тсхапелия Паата - Одинцов Михаил ТКО (GnP, добивание) 3 раунд

Дуорте Ева - Сормова Магдалена SD (раздельное решение судей)

О'Дрисколл Блэйн - Рагимов Теймур Submission (удушение сзади)

Напомним, Жан Беленюк принял важное решение, по поводу перехода в ММА.