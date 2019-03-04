Ляхова выиграла "бронзу" чемпионата Европы на 800-метровке

Новости спорта: На чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в шотландском Глазго завершился женский финал в беге на 800 метров.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в шотландском Глазго (Великобритания) завершился женский финал в беге на 800 метров.

Бронзовым призером континентального первенства на 800-метровке стала украинка Ольга Ляхова, которая показала третий результат - 2 минуты 03,24 секунды.

Победила британка Шелайна Оскан-Кларк (2.02.58), второй финишировала француженка Ренель Ламот (2.03,00).

В активе сборной Украины в Глазго уже четыре награды. Ранее Андрей Проценко выиграл "серебро" в прыжках в высоту, а Ольга Саладуха (тройной прыжок) и Марина Бех-Романчук (прыжки в длину) стали бронзовыми призерами.

Чемпионат Европы завершится 3 марта.