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Ляхова выиграла "бронзу" чемпионата Европы на 800-метровке

Ляхова выиграла "бронзу" чемпионата Европы на 800-метровке
08:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: На чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в шотландском Глазго завершился женский финал в беге на 800 метров.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в шотландском Глазго (Великобритания) завершился женский финал в беге на 800 метров.

Бронзовым призером континентального первенства на 800-метровке стала украинка Ольга Ляхова, которая показала третий результат - 2 минуты 03,24 секунды.

Победила британка Шелайна Оскан-Кларк (2.02.58), второй финишировала француженка Ренель Ламот (2.03,00).

В активе сборной Украины в Глазго уже четыре награды. Ранее Андрей Проценко выиграл "серебро" в прыжках в высоту, а Ольга Саладуха (тройной прыжок) и Марина Бех-Романчук (прыжки в длину) стали бронзовыми призерами.

Чемпионат Европы завершится 3 марта.

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Легкая атлетика, Ольга Ляхова, Новости легкой атлетики, ЧМ по легкой атлетики.
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