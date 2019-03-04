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Украина заняла третье место на чемпионате Европы по стрельбе из лука

Украина заняла третье место на чемпионате Европы по стрельбе из лука
12:29 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинские спортсмены завоевали шесть медалей.

С двумя золотыми, тремя серебрянными и одной бронзовой наградой вернулись украинские лучники с турецкого Самсуна, где проходил чемпионат Европы со стрельбы из лука в помещении.

Украинская сборная заняла третье командное место.

Золото завоевали юниоры Иван Кожокарь и Жанна Наумова, серебро в акие мужской команды в составе Юрия Гавелко, Владислава Лисняка, Виктора Рубана, а также команда юниорок в составе Александры Кукурузяк, Жанны Наумовой и Елизаветы Сикало.

Бронзу завоевала женская команда в составе Анастасии Павловой, Полины Родионовой и Лидии Сиченниковой.

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Все по теме:

Стрельба из лука, Виктор Рубан, Иван Кожокарь, Чемпионат Европы по стрельбе из лука.
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