Игрок Мотора - второй в списке бомбардиров Лиги чемпионов

Новости спорта: Белорусский игрок Борис Пуховский отстает от лидера на 7 голов.

Игрок Мотора Борис Пуховский (на фото под 10 номером), оформивший 5 голов в ворота ПСЖ (25:31), вышел на вторую строчку в гонке бомбардиров (31:25).

На счету белоруса 80 точных бросков, у ближайшего преследователя Андре Шмида из Рейн-Неккар Левен - 78. Первое место удерживает француз Мелвин Ричардсон, забросивший 87 голов, однако его Монпелье уже закончил выступления в ЛЧ, проиграв македонскому Вардару.

Отметим, что противником Мотора в 1/8 финала Лиги чемпионов станет польский Виве Кельце, выигрывавший этот титул в 2016 году. Первая игра (20 – 24 марта) пройдет в Запорожье, ответная — в Кельце (27 – 31 марта). Точные даты станут известны в ближайшее время.