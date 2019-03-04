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Биатлон: расписание гонок чемпионата мира 2019 в Эстерсунде

Биатлон: расписание гонок чемпионата мира 2019 в Эстерсунде
21:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В шведском городе Эстерсунд с 7 по 17 марта 2019 года пройдет 53-й чемпионат мира по биатлону.

На этой неделе стартует чемпионат мира по биатлону. Представляем расписание всех гонок этого события. ЧМ пройдет в Швеции.

Чемпионат мира 2019 в Эстерсунде

7 марта, четверг

17:15, смешанная эстафета (2 х 6 км + 2 х 7,5 км)

8 марта, пятница

17:15, спринт, женщины (7,5 км)

9 марта, суббота

17:30, спринт, мужчины (10 км)

10 марта, воскресенье

14:45, гонка преследования, женщины (10 км)

17:30, гонка преследования, мужчины (12,5 км)

12 марта, вторник

16:30, индивидуальная гонка (15 км)

13 марта, среда

17:10, индивидуальная гонка (20 км)

14 марта, четверг

18:10, одиночная смешанная эстафета (4 х 3 км + 1,5 км)

16 марта, суббота

14:15, эстафета, женщины (4 х 6 км)

17:30, эстафета, мужчины (4 х 7,5 км)

17 марта, воскресенье

14:15, женщины, масс-старт (12,5 км)

17:00, мужчины, масс-старт (15 км)

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1.

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Биатлон, Новости биатлона, Эстерсунд, ЧМ-2019 по биатлону, ЧМ по биатлону.
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