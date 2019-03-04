Биатлон: расписание гонок чемпионата мира 2019 в Эстерсунде

На этой неделе стартует чемпионат мира по биатлону. Представляем расписание всех гонок этого события. ЧМ пройдет в Швеции.
Чемпионат мира 2019 в Эстерсунде
7 марта, четверг
17:15, смешанная эстафета (2 х 6 км + 2 х 7,5 км)
8 марта, пятница
17:15, спринт, женщины (7,5 км)
9 марта, суббота
17:30, спринт, мужчины (10 км)
10 марта, воскресенье
14:45, гонка преследования, женщины (10 км)
17:30, гонка преследования, мужчины (12,5 км)
12 марта, вторник
16:30, индивидуальная гонка (15 км)
13 марта, среда
17:10, индивидуальная гонка (20 км)
14 марта, четверг
18:10, одиночная смешанная эстафета (4 х 3 км + 1,5 км)
16 марта, суббота
14:15, эстафета, женщины (4 х 6 км)
17:30, эстафета, мужчины (4 х 7,5 км)
17 марта, воскресенье
14:15, женщины, масс-старт (12,5 км)
17:00, мужчины, масс-старт (15 км)
Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1.