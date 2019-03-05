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Легкоатлетка Ляхова - о трудностях на чемпионате Европы в Глазго

Легкоатлетка Ляхова - о трудностях на чемпионате Европы в Глазго
09:29 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинская легкоатлетка Ольга Ляхова поделилась впечатлениями от своих выступлениях и уровне ЧЕ-2019 в Глазго.

26-летняя легкоатлетка рассказала, с какими трудностями столкнулась на чемпионате Европы в Глазго.

«Я заболела перед самыми соревнованиями. Каждый круг для меня был как последний. В полуфинал я попала с последним временем, в финал – тоже. Но, слава Богу, попала на пьедестал», - сказала Ляхова.

Сборная Украины завоевала на турнире пять медалей – два серебра и три бронзы – повторив результат ЧЕ-2017 в Будапеште. Два года назад у нашей команды была 1 серебряная медаль и четыре бронзовых.

Ляхова выиграла "бронзу" чемпионата Европы на 800-метровке

Ранее мы сообщали, что сборная Украины по легкой атлетике вернулась в Киев.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Ольга Ляхова, Новости легкой атлетики, ЧЕ-2019 по легкой атлетики.
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