Легкоатлетка Ляхова - о трудностях на чемпионате Европы в Глазго

Новости спорта: Украинская легкоатлетка Ольга Ляхова поделилась впечатлениями от своих выступлениях и уровне ЧЕ-2019 в Глазго.

26-летняя легкоатлетка рассказала, с какими трудностями столкнулась на чемпионате Европы в Глазго.

«Я заболела перед самыми соревнованиями. Каждый круг для меня был как последний. В полуфинал я попала с последним временем, в финал – тоже. Но, слава Богу, попала на пьедестал», - сказала Ляхова.

Сборная Украины завоевала на турнире пять медалей – два серебра и три бронзы – повторив результат ЧЕ-2017 в Будапеште. Два года назад у нашей команды была 1 серебряная медаль и четыре бронзовых.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины по легкой атлетике вернулась в Киев.