Сборная Украины дозаявила еще одного биатлониста на чемпионат мира

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Биатлонист Виталий Труш был дозаявлен в состав мужской сборной Украины по биатлону на чемпионат мира в Эстерсунде. Об этом сообщает biathlon.com.ua

Теперь наступила полная ясность с заявкой украинской команды на мировое первенство в Швеции. Состав мужской сборной выглядит следующим образом:

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Виталий Труш.

Ранее стал известен состав женской сборной Украины на Эстерсунд.

Чемпионат мира в Швеции состоится с 7 по 17 марта.