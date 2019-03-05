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Сборная Украины дозаявила еще одного биатлониста на чемпионат мира

Сборная Украины дозаявила еще одного биатлониста на чемпионат мира
13:52 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Такое решение было приятно после этапа Кубка IBU в Отепяя.

Биатлонист Виталий Труш был дозаявлен в состав мужской сборной Украины по биатлону на чемпионат мира в Эстерсунде. Об этом сообщает biathlon.com.ua

Теперь наступила полная ясность с заявкой украинской команды на мировое первенство в Швеции. Состав мужской сборной выглядит следующим образом:

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Виталий Труш.

Ранее стал известен состав женской сборной Украины на Эстерсунд.

Чемпионат мира в Швеции состоится с 7 по 17 марта.

 

 

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Все по теме:

Биатлон, Сергей Семенов, Артем Прима, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Виталий Труш.
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