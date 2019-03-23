"Трилогия состоится": Макгрегор анонсировал громкий бой

Новости спорта: Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подчеркнул, что даст третий поединок Нейту Диасу.

По словам Макгрегора, он уважает Диаса.

«Диас побил меня в поединке. Затем он дал мне реванш, так что я его уважаю. Я в долгу перед ним, так что дам ему третий бой. Наша трилогия состоится, — приводит слова Конора Макгрегор The Sun.

Ранее Макгрегор дал предварительное согласие на поединок в среднем весе с Нэйтом Диасом. Макгрегор уже дважды встречался с Нэйтом Диасом в UFC: в марте 2016 года он проиграл удушающим приёмом, поединок проходил в полулёгком весе. В августе 2016-го Макгрегор снова встретился с Диасом, но уже в полусреднем весе. Он одержал победу решением большинства судей.