Чемпион UFC Сехудо: Я не хотел бы встречаться в октагоне с кем-то, кто использует допинг

Новости спорта: Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо прокомментировал ситуацию с проваленным допинг-тестом Ти Джея Диллашоу.

Напомним, что Диллашоу провалил тест, который сдавал перед боем с Сехудо.

"Мне неприятно из-за него. Очевидно, что в спорте бывают исключения. Некоторых спортсменов ошибочно обвиняли в прошлом. Но такие люди, как Лэнс Армстронг и Мэрион Джонс должны жить с сожалением и осознанием своей нечестности до конца своих дней. Мне правда неприятно от этого.

Я не хочу судить раньше времени, но я не хотел бы встречаться в октагоне с кем-то, кто использует допинг. Это не бейсбол и не баскетбол. Здесь один человек бьёт другого перчатками весом в четыре унции", — приводит слова Генри Сехудо BJPenn.