Биатлон. Где и когда смотреть мужской спринт в Холменколлене 22.03.2019

Новости спорта: 22 марта мужским спринтом продолжится программа последнего в сезоне этапа Кубка мира по биатлону 2018/19.

На заключительном, 9-м этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) в пятницу, 22 марта, состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Украину будут представлять Дмитрий Пидручный (33-й стартовый номер), Артем Прима (57), Сергей Семенов (79) и Виталий Труш (106).

Гонка стартует в 17.15 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "Спорт 1". Кроме того в записи мужской спринт покажет телеканал "UA Перший", начало трансляции в 22:30.

На 23 марта запланированы гонки преследования. Завершится сезон 24 марта масс-стартами.