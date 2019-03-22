Украинский дуэт Назарова/Никитин пробился в финал ЧМ-2019 по фигурному катанию

Новости спорта: Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова/Максим Никитин квалифицировался в финал ЧМ-2019, который проходит в городе Сайтама (Япония).

Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 19 место (из 20-ти проходных в финал) после выполнения ритмического танца на ЧМ-2019 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). Об этом сообщает пресс-служба Украинской федерации фигурного катания на коньках.

“Харьковчане, которые из-за ряда проблем не часто появлялись на соревновательном льду в этом сезоне, показали один из лучших прокатов ритм-танца, поставленного на музыку из известного мюзикла “Чикаго”. Они продемонстрировали достаточно уверенное катание и завершили выступление с лучшим результатом сезона - 65.76 балла. За элементы ученики Галины Чуриловой и Фабьяна Бурзы получили 36.50 балла, компоненты судьи оценили в 29.26 балла”, - говорится в сообщении.

Таким образом, украинский дуэт квалифицировался на произвольный танец, с которым фигуристы выступят 23 марта. Александра и Максим покажут программу на музыку из кинофильма “Огни большого города”.