Биатлон. Холменколлен-2019: результаты мужского спринта

Новости спорта: Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный занял 29 место в спринте.

Просто ужасную скорость показали украинцы в мужском спринте. Лучшим на лыжне среди подопечных Юрая Санитры стал Артем Прима - 50-е чистое время. Но после двух кругов штрафа он сумел лишь зацепиться за очковую зону, заняв 40-е место. Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный стрелял немного лучше, поэтому смог стать лучшим из украинцев, у него 29-я позиция

Сергей Семенов и Виталий Труш показали «мастер-класс» по тому, как не надо бежать спринт: ужасная работа на трассе и огневых рубежах не позволила им попасть даже в топ-80. Мягко говоря, не самое приятное завершение сезона.

Йоханнес Тингнес Бё допустил один промах, но все равно более чем уверенно одержал победу. Более 30 секунд ему проиграл Лукас Хофер, который при чистой стрельбе стал вторым. Составил компанию норвежцу и итальянцу на подиуме француз Кантен Фийон Майе, также отстрелявшийся без промахов.

Результаты гонки:

1. Йоханнес Тингнес Бё (0+1) 24:39,9

2. Лукас Хофер (0+0) +31,7

3. Кантен Фийон Майе (0+0) +35,0

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29. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:35,1

40. Артем Прима (0+2) +1:58,5

86. Сергей Семенов (2+1) +3:43,9

100. Виталий Труш (3+2) +4:36,1