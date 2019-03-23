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Пападакис и Сизерон завоевали золото на ЧМ-2019 по фигурному катанию

Пападакис и Сизерон завоевали золото на ЧМ-2019 по фигурному катанию
10:32 Сб, 23 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: На чемпионате мира-2019 по фигурному катанию в Сайтаме завершились соревнования в танцах на льду.

Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли золото, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми. "Бронзу" завоевали американцы Мэдисон Хуббелл и Захари Донохью.

Чемпионат мира. Сайтам, Япония

Танцы на льду. Итоговый результат

Загитова выиграла ЧМ-2019 по фигурному катанию

1. Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) — 222,65

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 211,76

3. Мэдисон Хуббелл – Захари Донохью (США) — 210,40

4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) — 208,52

5. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) — 205,62

6. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 204,92

7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) — 200,92

8. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) — 199,18

9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 189,06

10. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) — 188,10

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Все по теме:

Фигурное катание, Танцы на льду, Гийом Сизерон, Габриэлла Пападакис, ЧМ-2019 по фигурному катанию.
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