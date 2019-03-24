Известный боец UFC Алду госпитализирован

Новости спорта: Жозе Алду был госпитализирован с бактериальной инфекцией.

Бразильский боец UFC, бывший чемпион организации в полулёгком весе Жозе Алду был госпитализирован с бактериальной инфекцией, возникшей в результате пореза на колене, сообщает MMAFighting. По информации источника, в настоящее время его участие в турнире UFC 237, где он должен был встретится с Александром Волкановски, под вопросом. Однако Алду надеется, что до 11 мая он полностью восстановится и сможет получить разрешение врачей.

На счету Алду 28 побед и 4 поражения. В последних двух боях Жозе нокаутировал Джереми Стивенса и Ренато Мойкано. Бой с последним состоялся в прошлом месяце.

В активе Волкановски 19 побед и одно поражение. Австралиец имеет победную серию из 16 поединков, 6 из которых пришлись на выступления в UFC. В декабре прошлого года Алекс техническим нокаутом одолел Чада Мендеса.

Главным боем UFC 237 станет титульный бой в минимальном женском весе между чемпионкой Роуз Намаюнас и претенденткой Джессикой Андраде.