Тайрон Вудли вызывает на бой Конора Макгрегора

Новости спорта: Боец UFC Тайрон Вудли хочет выйти в октагон против Конора Макгрегора.

Экс-чемпион мира UFC Тайрон Вудли (19-4-1) вызвал на бой ирландского бойца Конора Макгрегора (21-4). Об этом Вудли заявил в комментарии порталу MMAFighting:

"Конор сейчас не в той ситуации, чтобы бросать кому-то вызовы. Я сказал ему: "Отрывай задницу от дивана и сражайся со мной в полусреднем весе". Мы оба проиграли в титульных боях. Он проиграл последний бой, к которому предшествовал масштабный трешток. Затем вляпался в историю с телефоном фана. Он по уши в проблемах.

Конор должен пройти меня, и только после этого он может о чем-то говорить вслух. Кому он бросает вызов? Серроне, который никогда не был чемпионом. Нейт Диас, который никогда не был чемпионом. Он также хочет немедленный реванш с Хабибом, но и я хочу реванш у парня, который забрал у меня титул. Не уверен, что будет так, как я хочу, и они дадут нам сразу реванш. Поэтому Конор должен драться со мной. Пора решать серьезные задачи.

Где ты, Конор? Прекращай быть маленькой с ** кой и принимай вызов. Давай драться".