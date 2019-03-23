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"Не ожидала такого от себя": Вита Семеренко - о выступлениях в этом сезоне

"Не ожидала такого от себя": Вита Семеренко - о выступлениях в этом сезоне
20:05 Сб, 23 Март 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинка считает, что это ее худший сезон за всю игровую карьеру.

Биатлонистка сборной Украины Вита Семеркно рассказала, что думает о своем выступлении (30-е место) в рамках женской гонки преследования на 9-м этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколене.

Есть все-таки огорчение от гонки - надеялась попасть в массовый старт. Но, к сожалению, и на спринте не совсем сложилось со стрельбой, и сегодня надо было стрелять чище. Один промах, вроде бы, не критично, но когда это на каждом рубеже - уже много.

Сезон вообще был очень тяжелым - худшим в моей спортивной карьере. Даже в гонку преследования за весь сезон попадала 4 или 5 раз. Честно говоря, такого выступления от себя не ожидала. Но, как им бы ни был сезон, у нас есть медаль чемпионата мира. И я за это благодарю Бога, благодарю Григория Ивановича Шамрая. Когда во время подготовки к чемпионату мира я спросила его: "Вы знаете, что надо делать, чтобы мы были в форме, и могли бороться за медаль?", он уверенно кивнул головой. И все мои медали - это его достижение.

А вообще, рада, что сезон закончился и я, наконец, смогу увидеть моего маленького мужчину - сына Марка. Сейчас, конечно, хочется ненадолго вообще забыть о спорте, полностью окружить себя семейными любовью и заботой - я по этому соскучилась", - разоткровенничалась украинка.

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Биатлон, Новости биатлона, Вита Семеркно.
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